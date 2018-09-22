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ABD'de bir kadın bebeklere satırla saldırdı

ABD'de bir kişi kasap satırı ve bıçağı ile 3'ü bebek 6 kişiyi yaraladı.

DHA | 22.09.2018 - 01:51..
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New York'ta bir bebek ve çocuk bakımevinde çalışan 52 yaşındaki kadın, kasap satırı ve bıçağıyla üç yeni doğmuş bebek ile üç yetişkini yaraladı.

New York Polis Departmanı, kentin Queens bölgesinde Flushing mahallesinde Mei Xin Care adlı bebek ve çocuk bakım merkezinde çalışan kadın, biri 3 günlük, biri 20 günlük, biri de 1 aylık üç bebeği satır ve bıçakla saldırdı.

İKİ BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Saldırgan kadın, kendisine müdahale etmeye çalışan üç yetişkini de yaraladı. Polis sabah erken saatlerde meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan kadının bilincinin yerinde olmadığını ancak daha sonra bilincini yeniden kazandığını açıkladı.

Polis, kız bebeklerden ikisinin karınlarından, birinin de kulak, ağız ve çenesinden bıçaklandığını ifade ederek iki bebeğin durumlarının kritik olduğunu açıkladı.

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