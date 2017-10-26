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ABD'de birinci el konut satışları 10 yılın zirvesinde

Ülkede yeni konut satışları, eylülde yüzde 18,9 artarak Ekim 2007’den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

26.10.2017 - 09:10
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ABD'de birinci el konut satışları 10 yılın zirvesinde

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, birinci el konut satışları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 18,9 artarak 667 bin oldu.

ABD'de birinci el konut satışları 10 yılın zirvesinde

AYNI DÖNEME KIYASLA YÜZDE 17'LİK ARTIŞ

Ekim 2007’den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin beklenti, yüzde 1 azalması yönündeydi. Piyasaları şaşırtan birinci el konut satışları, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artış kaydetti.

Veriler ayrıca, ABD'de yeni konut satışları için medyan fiyatın eylülde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 artarak 319 bin 700 dolara yükseldiğini ortaya koydu. Bu arada, ağustos ayına ait birinci el konut satışları 560 binden 561 bine revize edildi. Satışlar, söz konusu dönemde yüzde 3,4 gerilemişti.

ABD'de birinci el konut satışları 10 yılın zirvesinde

KASIRGA VE BAZ ETKİSİ SATIŞI ETKİLEDİ

Uzmanlar, yeni konut satışlarının eylülde beklenmedik şekilde artmasında ağustosta yaşanan kasırgaların ve baz etkisinin önemli rol oynadığına işaret ederek, konut satış verilerinin büyük revizyonlara maruz kalabileceğini belirtti.

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