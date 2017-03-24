ABD'de birinci el konut satışları 7 ayın zirvesinde

ABD’de birinci el konut satışları, şubatta, aylık yüzde 6,1 artışla beklentiyi aşarak 7 ayın zirvesine çıktı. ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, birinci el konut satışları şubatta 592 bine yükseldi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Aylık yüzde 6,1 ve yıllık yüzde 12,8 artışa işaret eden bu sonuçla şubatta birinci el konut satışları, beklentilerin üzerine çıkmış oldu.

Piyasa beklentisi 565 bin satış ya da yüzde 1,8 artış yönündeydi. Ayrıca, şubatta birinci el konut satışları, bu performansıyla son 7 ayın en yüksek ve 9 yılın ise en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.

Raporda, ülkede ortalama birinci el konut fiyatının 390 bin 400 dolara yükseldiği de ifade edildi. Analistler, yeni konut satışlarının kış aylarında yükseliş eğilimini sürdürmesinde ülkede sıcaklıkların normalin üstünde seyretmesinin etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.