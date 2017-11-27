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ABD'de Black Friday satışları rekor kırdı

ABD'de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı 'Black Friday' gününde online satışlarda 5 milyar 30 milyon dolar harcandı.

AA | 27.11.2017 - 18:46..
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ABD'de Black Friday satışları rekor kırdı

ABD’de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı “Black Friday” (Kara Cuma) çerçevesinde yapılan online satışların 5 milyar doları aşarak rekor kırdığı bildirildi.

5 MİLYAR 30 MİLYON DOLAR SATIŞ

Adobe Digital Insights’in ülkedeki 4 bin 500 perakende satış sitesinden topladığı verilere göre, Amerikalılar “Black Friday”de 5 milyar 30 milyon dolar harcadı.

ABD'de Black Friday satışları rekor kırdı

REKOR KIRILDI

Her yıl kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen Black Friday’de yapılan online satışlar bir önceki seneye kıyasla yüzde 16,9 artarak tüm zamanların rekorunu da kırdı.

ABD'de Black Friday satışları rekor kırdı

EN ÇOK ELEKTRONİK EŞYA SATILDI

Ortalamada yüzde 50’ye yaklaşan indirimlerden yararlanmak isteyen Amerikalı tüketicilerin en fazla elektronik ve giyim ürünlerine yöneldiği bildirildi.

ABD'DE KARA CUMA ÇILGINLIĞI

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) Şükran Günü hafta sonunda toplam 164 milyon kişinin alışveriş yapmasını tahmin ettiğini açıklamıştı. Bu sayı nüfusu 324 milyona yaklaşan ülkede her iki kişiden birinin 4 gün süren alışveriş çılgınlığına katıldığına işaret ediyor.

ABD'de Black Friday satışları rekor kırdı

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