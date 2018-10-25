ABD'de bombalı terör eylemleri girişimi

ABD'de bomba alarmı yaşanıyor. Eski başkan Bill Clinton ile Barack Obama'nın evlerine bombalı paket gönderildi.

BOMBALI PAKET YOLLANDI

ABD'li yetkililer, Bill ve Hillary Clinton çiftinin New York'taki evine gönderilen bir paketin içerisinde bomba bulunduğunu açıkladı.

Eski ABD başkanlarına bombalı saldırı alarmı VİDEO



BİR PAKET DE OBAMA'YA

Clintonlardan gelen bomba alarmının bir benzeri de dakikalar sonra Obamalardan geldi. Başkan Obama'nın Washington'daki evine bombalı paket gönderildiği tespit edildi.

Evlerin çevresine polisler güvenlik koridoru oluşturdu.

BEYAZ SARAY'DA ALARM

CNN International kanalı, Beyaz Saray'a gönderilen bir bombalı paketin engellendiğini iddia etti.Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı ve Beyaz Saray'ın bu iki olayı da ciddi şekilde ele aldığını belirtti.

İKİZ GÖKDELENLER BOŞALTILDI

New York'taki Time Warner Center'ın da şüpheli bir paket sebebiyle tahliye edildiği belirtildi. İkiz gökdelenlerden oluşan Time Warner Center, 230 metre yüksekliğinde ve 55 kattan oluşuyor.

CNN binası tahliye edildi VİDEO



CNN'DE ACİL DURUM

CNN çalışanı Eric Levenson, New York'taki CNN binasının da boşaltıldığını duyurdu. Levenson, olay yerine çok sayıda polisin geldiğini yazdı.

Aynı şekilde canlı yayın sırasında CNN'in acil durum alarmları çalışırken bu durum yayına da yansıdı. Uzun uzun siren seslerinin çaldırığı anbean duyuldu

CNN canlı yayınında bomba alarmı VİDEO

"TERÖR EYLEMİ"

New York Valisi Andrew Cuomo, Belediye Başkanı Bill de Blasio ve Emniyet Müdürü James P. O’Neill, şüpheli paketlerle ilgili düzenledikleri ortak basın toplantısında, olayı bir ‘terör eylemi’ olarak niteledi. Gönderilen paketler hakkında Başkan Donald Trump’a bir mesajı olup olmadığına dair bir soru üzerine Blasio, “Siyasiler, medyaya karşı şiddeti ve eylemi desteklememeli” dedi. New York metrosu gibi kilit bölgelerde güvenlik önlemlerini 2 katına çıkarılırken, Vali Cuomo, 100 Ulusal Muhafız askerinin bu önlemler çerçevesinde şehrin önemli noklarına yerleştirildiğini açıkladı.

SALDIRI GİRİŞİMİNE KARŞI AÇIKLAMALAR

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in saldırı girişimini kınayan önceki paylaşımını alıntılayarak "Tüm kalbimle katılıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Pence, Twitter hesabından, "Eski başkan Obama, Clintonlar, CNN ve diğerlerine yönelik saldırı girişimlerini kınıyoruz. Bu korkakça eylemler alçaktır ve bu ülkede bunlara yer yoktur. Gizli Servis, FBI ve yerel güvenlik güçlerinin hızlı müdahalelerine minnettarız. Bu saldırı girişimlerinin sorumluları adaletin önüne çıkarılacaktır." açıklamasını yaptı.

SOROS'A GÖNDERİLEN BOMBAYLA AYNI

Paketin içerisine yerleştirilen bombanın, geçtiğimiz pazartesi günü ABD'li milyarder yatırımcı George Soros'agönderilen bomba ile benzer düzeneğe sahip olduğu belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.