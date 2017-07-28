ABD'de bulunan 35 kiloluk kaplumbağa sahibine kavuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, gelecek hafta rüzgar enerjisi ile ilgili ihale düzenleneceğini belirtti.

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Lohusa annelere sağlık önerileri

Bu dönemin sağlıkla ve konforlu bir şekilde atlatılması için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.