ABD'de bulunan 35 kiloluk kaplumbağa sahibine kavuştu

New York'un Nassau bölgesindeki polislerin kaplumbağayı götürdüğü veteriner kliniğinde görevli Dr. Ned Horowitz, kaplumbağanın sahibi ailenin sosyal medyada hızla yayılan haberlerin ardından kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.
Kaplumbağanın adının Tito olduğunu belirten ailenin, kliniğe mülkiyet belgesi getirdiği ifade edildi.
Aile, Tito'nun bahçelerindeki kapının açık unutulması sonucu evden kaçtığını dile getirdi.
ABD polisi, dün New York'ta yol ortasında buldukları yaklaşık 35 kilogramlık Afrika kökenli kaplumbağayı bir veteriner kliniğine götürmüştü. İyi bakılmış bir evcil kaplumbağa olan hayvanın evden kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duran yetkililer, kaplumbağanın sahibini aramaya koyulmuştu.