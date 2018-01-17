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ABD'de Kaliforniya'nın bir bölümü bağımsızlık ilan etti

ABD'de ülkenin en büyük eyaletlerinden olan Kaliforniya'da bağımsızlık tartışmaları yükselmeye başladı. Kaliforniya eyaletinin bir bölümü, eyaletten ayrılarak bağımsızlık ilan etti.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 15:35..
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Bağımsızlık ve ayrılıkçılık hareketleri ABD'ye de sıçradı. Kaliforniya eyaletine bağlı bazı şehirler bir araya gelerek Kaliforniya eyaletinden ayrılmak için başvuruda bulundular.

ABD'de Kaliforniya'nın bir bölümü bağımsızlık ilan etti

"KENDİMİZİ YÖNETMEK İSTİYORUZ"

Amerikan anayasasının 4. maddesinin 3. fıkrasını temel göstererek ayrılık başvurusunda bulunan bağımsızlık girişimin kurucusu Paul Preston, yaptığı basın açıklamasında “Yasal mercilerle birlikte bu sürecin nasıl işleyeceğini tartışıyoruz. Kendimizi yönetme hakkını kazanmadan önce taleplerimizi ve gerekçelerimizi halka anlatmak için mitingler düzenlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD'de Kaliforniya'nın bir bölümü bağımsızlık ilan etti

ADALETSİZLİK NEDENİYLE AYRILIK İSTİYORLAR

Preston ayrılmak isteme nedenini ise, “Kaliforniya’nın sahil kısımlarıyla iç kesimlerinin, farklı gelir dilimlerinde olmalarına rağmen aynı kanunlarla ve vergi yasalarıyla yönetilmesinin adil olmaması” olarak nitelendirdi.

KALİFORNİYA'DAN AYRILACAKLAR

Ayrılıkçı hareketin lideri olan Preston niyetlerinin yalnızca kendilerini yönetmek olduğunu başka bir aykırı fikir düşünmediklerini belirtti. Preston, “ABD’den değil, sadece Kaliforniya’dan ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, “ayrılıkçıların” yasal işlemleri tamamlamasının 10 ila 18 ayı bulabileceği belirtiliyor. ABD anayasasına göre, bir eyaletin bölünme kararının nihai olarak ABD senatosu tarafından onaylanması gerekiyor. Resmi olarak ayrılık talebinde bulunan bölge, şimdilik kendi kendine bağımsızlık ilan etmiş oldu.

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