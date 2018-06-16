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ABD'de California'yı bölme referandumu

ABD'nin California eyaletinin 3 bölgeye bölünmesini teklif eden önerinin referanduma götürülmesi için gereken imza sayısına ulaşıldığı bildirildi

AA | 16.06.2018 - 09:42..
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asda

ABD'nin California eyaletinin 3 bölgeye bölünmesini teklif eden önerinin referanduma götürülmesi için gereken imza sayısına ulaşıldığı bildirildi.

Eyalette 6 Kasım'da yapılması planlanan referandum, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatonun da 3'te 1'inin (33) yenileneceği ara seçimlerde halka soru olarak sorulacak.

CALIRONIA'DAN ÜÇ EYALET ÇIKACAK

Yapılması için 420 bin imza toplanan referandumda halk, eyaletin "California, Kuzey California ve Güney California" şeklinde 3 ayrı eyalet olarak ayrılıp ayrılmayacağı yönünde oy kullanacak.

Referandumda eyaletin 3'e ayrılması yönünde bir karar çıkması halinde bile tasarının, ABD Kongresinin onayından geçmesi gerekiyor.

 

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