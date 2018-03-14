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ABD'de cami bombalayan 4 kişi tutuklandı

Minnesota'da geçen yılın ağustos ayında bir camiye bombalı saldırı düzenledikleri için mahkemeye çıkartılan 4 kişi tutuklandı.

AA | 14.03.2018 - 02:53..
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Savcılık, şüphelilerin 5 Ağustos 2017'de Minnesota eyaletindeki Dar al-Farooq İslam Merkezi adlı camiye bombalı saldırı düzenleyen kişiler olduğunu bildirdi. Aynı kişilerin yine geçen yıl kasım ayında bir kürtaj kliniğine de saldırı gerçekleştirdikleri kaydedildi.

CAMİYE SALDIRI BÜYÜK TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI

Savcılık açıklamasında zanlıların Michael Hari (47), Joe Morris (22), Michael McWhorter (29) ve Ellis Mack (18) olduğu ifade edildi.

Minnesota'nın Bloomington bölgesindeki Dar Al-Farooq İslam Merkezi'ne sabah namazı öncesinde düzenlenen ve imamın ofisinde küçük çaplı hasara yol açan saldırı eyalet ve ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.

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