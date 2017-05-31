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ABD'de camiye izin vermeyen kasaba tazminat ödeyecek

New Jersey eyaletinde cami projesini reddeden Bernards kasabası yönetimi, açılan davalar üzerine 3,25 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

31.05.2017 - 06:53
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ABD'de camiye izin vermeyen kasaba tazminat ödeyecek

Yaklaşık 4 yıl önce "Basking Ridge İslami Toplumu" adlı kuruluş, Bernards kasabasında cami yapmak için imar planında "ibadet alanı" olarak geçen arsayı satın aldı.

KASABA YÖNETİMİ CAMİYE ONAY VERMEDİ

Kasaba yönetimi buna karşın söz konusu arsada yapılacak cami projesine çeşitli gerekçelerle onay vermedi.

DAVADA UZLAŞMA YOLUNA GİDİLDİ

Basking Ridge İslami Toplumu ise ayrımcılık yapıldığı iddiası ile kasaba yönetimine geçen yıl nisan ayında federal mahkemede dava açtı. Adalet Bakanlığı da geçen yıl kasım ayında kasaba yönetimi aleyhine dava açınca yönetim uzlaşma yoluna gitti.

Kasaba yönetimi iki davanın düşürülmesi karşılığında söz konusu kuruluşa 3,25 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABD'de camiye izin vermeyen kasaba tazminat ödeyecek

"PROJEYİ REDDETMEKLE MÜSLÜMANLARA AYRIMCILIK YAPTILAR"

Karar üzerine yazılı açıklama yapan New Jersey Başsavcı Vekili William E. Fitzpatrick, Bernards kasabasının cami projesini reddetmekle Müslümanlara karşı ayrımcılık yaptığını belirterek, varılan anlaşmayla bu yanlışın düzeltildiğini ifade etti.

Basking Ridge İslami Toplumu yöneticilerinden Muhammed Ali Chaudry de açıklamasında, kararın kendileri için memnuniyet verici olduğunu kaydederek, artık projelerine hızlı bir şekilde onay almayı beklediklerini ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın başka bölgelerde aynı sorunu yaşayan İslami kurumlar için de örnek olacağı belirtiliyor.

New Jersey'in başka bölgeleri ile Michigan ve Virginia'da da cami yapımı için izin alamayan kuruluşlar olduğu bildirildi.

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