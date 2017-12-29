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ABD'de çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesindeki bir binada çıkan yangında 12 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

AA | 29.12.2017 - 06:16..
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New York İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bronx Hayvanat Bahçesi yakınında beş katlı bir binada yangın çıktı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olay yerinde yaptığı açıklamada yangında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin ise yaralandığı söyledi.

ABD'de çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti

"EN KÖYÜ YANGIN TRAJEDİSİ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Olayı New York'ta meydana gelen "en kötü yangın trajedisi" olarak nitelendiren Blasio, yangında ölenler arasında bir yaşında bir bebeğin olduğunu söyledi.

Olay yerine yaklaşık 170 itfaiye görevlisi ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

ABD'de çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti

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