ABD'de cinsel taciz suçlamalarına bir yenisi daha eklendi

Hollywood'da başlayan ve dalga dalga yayılan cinsel taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. ABD kongresinin en üst düzey isimlerinden olan Demokrat John Conyers, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.





GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

ABD Kongresi'nin en eski üyesi ve Adalet Komisyonu'ndaki en üst düzey isim olan Conyers, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarının ardından Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'ndaki görevinden ayrıldı.

Suçlamaları reddeden Conyers, Komisyon'dan suçsuzluğunu kanıtlamak üzereayrıldığını açıkladı. Komisyon, Conyers hakkındaki suçlamalarla ilgili araştırma başlattı.

ESKİ ÇALIŞANINDAN SUÇLAMA

Kimliği gizli tutulan Conyers'in eski bir çalışanı, Conyers'in 2014 yılında kendisine cinsel içerikli teklifte bulunduğunu ve kendisinin bunu geri çevirmesini müteakip kovulduğunu öne sürmüştü.

Söz konusu kişi, daha sonra şikayetini geri çekmesi karşılığında kendisine Conyers'in ofisinden 27.000 dolardan fazla para ödendiğini söylemişti. Haberde, eski çalışanlarının, Conyers'i kadın personele uygunsuz şekilde dokunurken ya da onlardan cinsel taleplerde bulunurken gördüklerini belirten ifadeler de yer almıştı.