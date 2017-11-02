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ABD'de çocuk tacizi pasaporta işlenecek

Amerika'da çocuk istismarcılarının pasaportuna 'cinsel suçlu' ibaresi yazacak.

02.11.2017 - 17:33
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abd

ABD'de çocuk istismarcılarının suçları pasaportlarına işlenecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu tespit edilenlerin pasaportlarının iptal edileceği ve durumlarına ilişkin "tanıtıcı" bilgilerin yer alacağı yeni pasaport için başvurusu yapmaları gerektiği bildirildi.

"CİNSEL SUÇLU KATEGORİSİNDE"

Açıklamada, çocuk istismarcılarına verilecek pasaportun arka kapağının iç tarafında, "Hamili, reşit olmayan kimseye karşı cinsel istismardan suçlu bulunmuştur ve (ABD yasası uyarınca) cinsel suçlu kategorisinde yer almaktadır." ibaresinin yer alacağı kaydedildi.

Çocuk istismarı suçlularının, farklı seyahat belgelerine de sahip olmayacağının altı çizildi.

ABD'DEN ÇIKIŞI ETKİLEMEYECEK

ABD pasaportlarını veren Dışişleri Bakanlığı, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinden isimleri alınır alınmaz ilgili kişilere tebliğde bulunulacağını belirtti.

Uygulamadan etkilenecek pasaport sahiplerinin, yeni düzenleme yürürlüğe girene kadar mevcut pasaportlarıyla yurt dışına gidebileceği kaydedilirken göçmenlik ve iç güvenlik görevlilerinin bu listeyi ne zaman oluşturacağı henüz açıklanmadı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, pasaportlarda yer alacak ifadenin, söz konusu kişilerin ABD'den çıkışını engellemeyeceği ve pasaportların geçerlilik süresini etkilemeyeceğini belirtti.

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