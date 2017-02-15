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ABD'de 'çocuk yaşta evlilik' üzerine araştırma yapıldı

ABD'de 27 eyalette evlilik için herhangi bir alt yaş sınırlaması olmadığı tespit edildi.

15.02.2017 - 09:02
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ABD'nin en büyük gazetelerinden Washington Post'un "Birleşik Devletler neden halen 12 yaşındaki çocukların evlenmesine izin veriyor" başlıklı haberine göre, halen 27 eyalette evlilik için herhangi bir alt yaş sınırlaması bulunmuyor.

BENZER VAKALARA RASTLANIYOR

12 yaşından küçük kızlar da dahil olmak üzere çok sayıda kız çocuğunun genellikle 18 yaşından büyük erkeklerle evlendirildiğine dikkat çeken araştırmada, toplumun tüm inanç kesimlerinde ve inançsızlarda benzer vakalara rastlandığına vurgu yapıldı.

ABD'de 'çocuk yaşta evlilik' üzerine araştırma yapıldı

BİNLERCE AMERİKALI ÇOCUK YAŞTA EVLENDİRİLİYOR

ABD'de çocuk evliliklerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan "Uchained At Last" vakfının kurucu başkanı Freidy Reiss, ABD'nin dış politikada çocuk evliliklerine güçlü bir şekilde karşı çıktığına, bu konu hakkında "dünyaya vaaz verdiğine" dikkat çekti ve: "Ancak her yıl binlerce Amerikalı da çocuk yaşta evlendiriliyor. ABD'nin bu çift taraflı tutumunu eleştiren Reiss, yasa koyucuların evlilik yaşına alt sınır getirmesini talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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