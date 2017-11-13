ABD'de Cumhuriyetçi adaya cinsel istismar baskısı

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Alabama eyaletinden Senato'ya girmek için yarışan Moore ile ilgili Kentucky'de basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell

Adı "cinsel istismar" iddialarıyla anılan Moore için "Adaylıktan çekilmesi gerektiğini düşünüyorum." diyen McConnell, cinsel istismara uğradıklarını söyleyen kadınlara inandığını dile getirdi.

Cİnsel istismar iddiasında bulunan Beverly Nelson

Öte yandan McConnell'a Twitter hesabından tepki gösteren Moore da "Asıl görevinden ayrılması gereken kişi Mitch McConnell'dır. Kendisi muhafazakarları yüz üstü bıraktı ve değişmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Alabama eyaletinden Senato'ya girmek için yarışan Roy Moore

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan boşalan koltuğa oturacak kişiyi belirlemek için Alabama'da 12 Aralık 2017'de yapılacak ara seçimlere Cumhuriyetçilerin adayı olarak girmeye hak kazanan Moore, 1979 yılında 32 yaşındayken 14 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanmıştı. Bu suçlamanın ardından üç farklı kadın da Moore'a aynı suçlamayı yöneltmişti.

Konuyla ilgili ilk açıklamasında Beyaz Saray, "Şu anda yorum yapacak noktada değiliz." değerlendirmesinde bulunmuştu.