ABD'de Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan tren kaza yaptı: 1 ölü

ABD'nin Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan bir trenin damperli bir çöp kamyonuna çarptığı, kazada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.
TRUMP VİRGİNİA'DAKİ KAZA HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
Cumhuriyetçi vekillerle parti görevlilerini taşıyan tren, Batı Virginia eyaletinde yapılacak parti toplantısına giderken eyalete bağlı Charlottesville bölgesinde kaza yaptı.
Dolu bir damperli çöp kamyonu ile çarpışan trendeki vekillerin ve yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ancak çarpışmanın etkisiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kazayla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.