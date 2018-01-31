ABD'de Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan tren kaza yaptı: 1 ölü

ABD'nin Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan bir trenin damperli bir çöp kamyonuna çarptığı, kazada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

TRUMP VİRGİNİA'DAKİ KAZA HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Cumhuriyetçi vekillerle parti görevlilerini taşıyan tren, Batı Virginia eyaletinde yapılacak parti toplantısına giderken eyalete bağlı Charlottesville bölgesinde kaza yaptı.

​Dolu bir damperli çöp kamyonu ile çarpışan trendeki vekillerin ve yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ancak çarpışmanın etkisiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kazayla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.