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ABD'de Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan tren kaza yaptı: 1 ölü

ABD'de Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan bir tren ile yük kamyonu çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 22:57..
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ABD'nin Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan bir trenin damperli bir çöp kamyonuna çarptığı, kazada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

ABD'de Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan tren kaza yaptı: 1 ölü

TRUMP VİRGİNİA'DAKİ KAZA HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Cumhuriyetçi vekillerle parti görevlilerini taşıyan tren, Batı Virginia eyaletinde yapılacak parti toplantısına giderken eyalete bağlı Charlottesville bölgesinde kaza yaptı.

​Dolu bir damperli çöp kamyonu ile çarpışan trendeki vekillerin ve yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ancak çarpışmanın etkisiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kazayla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

ABD'de Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan tren kaza yaptı: 1 ölü

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