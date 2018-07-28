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ABD'de dansöz annenin kızı açlıktan öldü

ABD'de yaşayan ve gece kulübünde çalışan Devin Moon'un kızı açlıktan yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 14:54..
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ABD’nin Georgia Eyaleti'nin Lilburn beldesindeki polis, 29 yaşındaki dansöz Devin Moon’un bir gece kulübünde her gece 12 saat çalıştığını, 2 yaşındaki kızının açlıktan öldüğünün tespit edildiğini söyledi.

ABD'de dansöz annenin kızı açlıktan öldü

ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU

Devin Moon, çocuğuna zalimce davranmaktan ve birinci dereceden akrabasını öldürmekten tutuklandı. Yetkililer, Moon’un daha önce çocuğunu ihmal ettiği için Aile ve Çocuk Hizmetlerine şikayet edildiğini belirtti. Moon’un bu şikayetin ardından ailesi ile bütün irtibatını kestiği ifade edildi.

Moon’un 12 saat dans ettikten sonra evine döndüğünde çocuğunun hareketsiz yattığını görüp acil servisi aradığı bildirildi. Acil servis elemanları olay yerine geldiklerinde çocuğun ölmüş olduğunu söyledi.

ABD'de dansöz annenin kızı açlıktan öldü

AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Moon polise verdiği ifadesinde, 6 kilo olan çocuğunun doğuştan hasta olduğu için kilo alamadığını öne sürdü. Ancak yapılan otopside çocuğun açlıktan öldüğü belirlendi.

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