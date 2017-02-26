ABD'de Demokrat Parti'nin yeni lideri Perez oldu

ABD'de Demokrat Parti'nin yeni Başkanı Tom Perez oldu. 'Yerleşik düzenin' savunucularından eski Çalışma Bakanı Perez en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyordu.

HİLLARY'NİN RAKİBİ SANDERS, PEREZ'İ DESTEKLEDİ

Partinin 'yenilikçi kanadını' ABD Kongresi'nin ilk Müslüman üyesi Keith Ellison temsil ediyordu. Başkanlık yarışında ön seçimlerde eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın rakibi olan Vermond Senatörü Bernie Sanders, parti başkanlığı yarışında desteğini Ellison'dan yana kullandı.

​Perez'in görevlerinden birisi, Hillary Clinton'ın seçim mağlubiyetinin ardından dağılan partiyi yeniden birleştirmek olacak.