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ABD'de dev stadyum dinamitle yıkıldı

Atlanta'da yer alan ve olimpiyatlara, Süper Bowl'a, Final Four'a ev sahipliği yapmasıyla tek olan stat yıkıldı.

20.11.2017 - 20:01
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abd

ABD’nin Atlanta eyaletinde yer alan ve dünyada tek Olimpiyatlara, Super Bowl’a ve Final Four’a ev sahipliği yapmış olan spor kompleksi Georgia Dome bugün dinamitle patlatılarak yıkıldı.

37 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLADI

25 yıllık ömrü boyunca bin 400’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan stadyumun 37 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığı belirtiliyor. 1992 yılında inşa edildiğinde kapasite açısından dünyanın en büyük stadyumu olan Georgia Dome daha sonra Teksas’taki AT&T Stadyumu ve Galler’deki Millennium Stadyumu’nun gerisinde kaldı.

ABD'de dev stadyum dinamitle yıkıldı VİDEO

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