ABD'de DNA örneğinden katilin resmi çizildi

ABD Ordusu Kriminal Araştırma Komutanlığı (CID), 30 yıl önce öldürülen ancak faili halen bulunmayan teğmen Darlene Krashoc’un cinayet şüphelisinin robot resmini yayınladı.

RESİM GERÇEĞE KESİN YAKINLIKTA

ABD’li yetkililer, şüpheli şahsın 30 yıl önce ve şu an nasıl bir görünüme sahip olduğunu gösteren fotoğrafların, gerçeğe kesin yakınlıkta olduğunu kaydetti.

İHBAR EDENE 10 BİN DOLAR PARA ÖDÜLÜ KONULDU

1987’de Colorado’daki Fort Carson Askeri Üssü’nde görev yapan teğmen Krashoc, öldürüldüğünde 20 yaşındaydı. Saatlerce dövülen genç kadına tecavüz edilmiş, daha sonra da kösele kayışla boğularak öldürülmüştü. Yetkililer, söz konusu görüntülerdeki şahsı görüp ihbar eden kişilere 10 bin dolar para ödülü verileceğini açıkladı.