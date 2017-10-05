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ABD’de dört okul bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

ABD'de okullarda bomba paniği yaşandı. Dört okul ihbar üzerine boşaltıldı.

05.10.2017 - 18:18
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ABD’nin Illinois eyaletinde Springfield bölgesinde dört okul bomba ihbarları nedeniyle boşaltıldı.

DÖRT OKULDA BOMBA İHBARI

Yerel otoritelerin verdiği bilgilere göre Franklin Middle, Lanphier High, Southeast High ve Springfield High okulları sabah 08:40 sularında polise gelen bomba ihbarları üzerine tahliye edildi. Yetkililer her bir okuldaki tüm görevli ve öğrencilerin güvende olduğunu, ancak her olasılığa karşı eğitim kurumlarının tahliye edildiğini aktardı.

ABD’de dört okul bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

POLİS VE İTFAİYE HAZIRDA BEKLİYOR

Springfield polisi okullarda bomba araması yaparken, itfaiyeler de okul bölgelerinde ihtiyaç olması halinde müdahale etmek üzere hazırda bekliyor. İlk belirlemelere göre ihbarların asılsız olduğu söylenirken, herahangi bir duruma karşı teyakkuz hali sürdürülüyor.



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