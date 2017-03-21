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ABD'de emekli Müslüman polis şefine havaalanında gözaltı

Emekli Emniyet Müdürü Aden, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği görevlilerince New York'ta havalimanında 1,5 saat gözaltında tutuldu.

21.03.2017 - 07:35
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ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı seyahat yasağına ilişkin kararnamelerin federal yargıçlar tarafından askıya alınmasına rağmen ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği görevlilerinin havaalanlarında Müslümanlara yönelik gözaltıları devam ediyor.

Kuzey Carolina eyaleti Greenville kentinin eski Emniyet Müdürü Aden'in JFK Uluslararası Havalimanı'nda 1,5 saat tutulduğu ve daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

"HAREKETLERİM, BİR SANDALYE İLE SINIRLIYDI"

Aden, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, Paris'te yaşayan annesinin 80'inci yaş günü kutlamasından döndüğü sırada 13 Mart'ta gözaltına alındığını duyurdu.

Gümrük kontrolünden geçerken bir yetkili tarafından durdurulduğunu ve kendisine isminin izleme listesindeki birisinin kullandığı takma adla aynı olduğunun söylendiğini belirten Aden "Eşimle ve ailemle cep telefonuyla iletişim kurmama dahi izin verilmedi. Hareketlerim bir sandalye ile sınırlıydı." ifadelerini kullandı.

Aden ayrıca, "bir zamanlar büyük bir devlet olan ABD'nin geleceğine artık kuşkuyla baktığını" kaydetti.

Hasan Aden, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ise "Özgürlüklerim kısıtlandı. Gelecek sefer bunun tekrarlanmayacağından ve ülke dışına seyahat ettiğimizde ailemin başına gelmeyeceğinden emin olamıyorum." dedi.

Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr. da Florida'nın Fort Lauderdale Hollywood Havalimanı ile başkent Washington'daki Reagan Havalimanı'nda farklı tarihlerde birer kez gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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