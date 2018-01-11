ABD'de enerji devlerine 'küresel ısınma' davası

Açıklamada, söz konusu firmaların küresel ısınmaya neden oldukları iddiasına yer verilirken belediyenin, New York halkını küresel ısınmanın etkilerinden korumak için geçmişte yapılan harcamaları ve gelecekte uğranılacak milyarlarca dolarlık maddi zararı tazminat olarak talep ettiği belirtildi.

YÜKSELEN DENİZ, FIRTINA VE AŞIRI SICAKLARA KARŞI 20 MİLYAR DOLAR

İklim değişikliğine karşı New York Belediyesinin milyarlarca dolara ihtiyaç duyduğu ve bunun temiz su ve atık altyapısı, kıyı güvenliği, sıcaklık değişimi ve kamu sağlığı kampanyaları gibi harcamalar için kullanılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, belediyenin New York halkını yükselen deniz seviyesi, güçlü fırtınalar ve aşırı sıcaklara karşı korumak için 20 milyar dolarlık bir programı yürürlüğe koyduğu ifade edildi.

"BİLEREK ALDATIP İNKÂR EDİYORLAR"

Enerji firmalarının, fosil yakıtların kullanımının atmosfere ve iklim değişikliğine olası etkilerinin 1980'lerden beri farkında olduklarının öne sürüldüğü açıklamada, bu şirketlerin küresel ısınma ve etkileri hakkında "bilerek aldatma ve inkâr kampanyalarına" katkıda bulundukları iddia edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "İklim değişikliği daha kötüye gittikçe, bizi açgözlülükleriyle bu pozisyona sokan fosil yakıt şirketleri New York'u daha güvenilir ve dirençli yapma maliyetini omuzlarına almalıdır." ifadesini kullandı.

Ayrıca, belediyenin 189 milyar dolarlık emeklilik fonundaki fosil yakıt rezerv sahiplerinin sermayelerinin gelecek 5 yılda elden çıkarılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, belediyenin emeklilik fonunda 190'dan fazla enerji firmasına ait olan 5 milyar dolar civarında menkul kıymetler olduğu kaydedildi.