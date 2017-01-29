ABD'de eyalet başsavcıları Trump'ı kınadı

ABD ve dünyanın gündemine oturan Trump'ın bazı Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağına büyük bir tepki de kendi ülkesinden geldi.

16 başsavcının kınama metninde, "Yaratılan bu kaotik ortamda mümkün olan en az sayıda insanın zarar görmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Metinde ayrıca, "inanç özgürlüğü ABD'nin sarsılmaz prensiplerinden biridir ve hiçbir başkan bu gerçeği değiştiremez" denildi.

AÇIKLAMADA İMZASI OLAN EYALETLER

Kınama metninde imzası olan eyaletler ise; Kaliforniya, New York, Pensilvanya, Vaşington, Massachusetts, Virginia, Oregon, District of Columbia, Connecticut, Illinois, New Mexico, Maryland, Vermont, Hawaii, Maine, Iowa.

CUMHURİYETÇİLERİN EYALETLERİ

Bu eyaletler arasında Iowa ve Pensilvanya, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçiler tarafından kazanılmıştı.