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ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35B tipi savaş uçağı, Güney Carolina'da eğitim uçuşu sırasında düştü

AA | 28.09.2018 - 22:52..
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ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

ABD medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi.

UÇAK ÇAKILMADAN PİLOT ATLADI

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Bunun yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkatin çekildiği haberde, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna vurgu yapıldı.

Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu.

ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı.

ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

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