ABD'de federal hükümet kapanma tehlikesi yaşıyor

ABD'de federal hükümet bir kez daha "kapanma" tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan ikinci geçici bütçenin geçerliliği 28 Nisan Cuma gecesi dolacak. Dolayısıyla, birçok federal kurumun finansman yetersizliği nedeniyle geçici olarak "kepenk kapatmasına" 35 saatten az süre kaldı.

İLK BAŞKAN OLARAK TARİHE GEÇEBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre bu süre zarfında yeni bir bütçe yasası onaylamazsa, hükümetin daha 100 günü dolmadan kapandığı ilk başkan olarak tarihe geçecek. Trump'ın başkanlık koltuğundaki 100. günü 29 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor.

BÜTÇE TEKLİFİ DESTEK BULAMADI

Buna karşın, Beyaz Saray'ın Kongreye mart ortasında sunduğu 2017 mali yılı bütçe teklifi, Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerden gerekli desteği halen bulabilmiş değil. Trump'ın Meksika sınırına örmek istediği duvara yönelik finansmanın bütçede yer almasına yönelik ısrarı müzakerelerin tıkanmasına yol açmıştı. Taraflar arasındaki görüşmeler, Beyaz Saray'ın duvar finansmanı konusunda hafta başında geri adım atmasına rağmen sonuca ulaşamadı.

ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ BÜTÇE

Cumhuriyetçi vekiller, 2017 mali yılının tümünü kapsayan bütçe tasarısının gelecek 35 saat içerisinde Kongreden geçmemesi ihtimaline karşı 5 Mayıs'a kadar geçerli olacak "geçici bütçe" üzerinde çalışıyor.

Geçici bütçe kabul edilirse, bu geçen eylül ayından bu yana kabul edilen üçüncü kısa vadeli çözüm olacak. ABD Kongresi, ilk geçici bütçe tasarısını 28 Eylül ve ikincisini 9 Aralık tarihlerinde onaylamıştı.

DEMOKRATLARDAN ÜLTİMATOM

Öte yandan, Demokratlar bu sabah geçici bütçeye ancak Cumhuriyetçilerin yeni sağlık sigortası tasarısı oylamaya sunulmazsa destek vereceklerini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Paul Ryan'ın mimarı olduğu Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası'na (AHCA) ilişkin tasarının yapılan değişiklik sonrasında bugün ya da yarın oylanabileceği belirtilmişti.

Cumhuriyetçi vekillerin, Demokratlardan gelen bu ültimatoma nasıl tepki vereceği merak ediliyor. Beyaz Saray'ın baskısıyla Trump'ın 100. günü dolmadan sağlık sigortası yasasında ilerleme kaydetmek isteyen Cumhuriyetçileri zor bir seçim beklediği yorumları yapılıyor.

Trump ve Cumhuriyetçiler, sağlık sigortası tasarısına yönelik oylamadan vazgeçmezse, Amerikan federal hükümeti 29 Nisan Cumartesi Washington yerel saatiyle 00:01'de 13. kez kapanabilir.

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her sene yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplamda 12 kez kapanmasına neden olmuştu.

24 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

Kongre'nin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan yaklaşık 800 bin kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.