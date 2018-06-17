taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7300
EURO
5,4923
ALTIN
194,63
PETR
73,0800

ABD'de festivale silahlı saldırı

ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen sanat festivalinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA | 17.06.2018 - 16:36..
  1. Haberler
  2. Dünya

q

Trenton polisi Darren Zappley, yerel saatle 03.00 sularında, sanat ve eğlence etkinliği "Art All Night"da silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

SİLAHLI SALDIRI

Zappley, 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda vurulan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını, bazılarının ameliyata alındığını bildirdi Olayın ayrıntılarına ve yaralıların durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Cumartesi öğleden sonra başlayan ve gece boyu devam eden kültürel etkinliğin, öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyordu.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan 'yollar görevinizdi yaptınız' tepkisine cevap

Erdoğan'dan 'yollar görevinizdi yaptınız' tepkisine cevap

336
TSK: Kandil'de 44 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Kandil'de 44 terörist etkisiz hale getirildi

200
Demirtaş Diyarbakır'ı başkent yaptı

Demirtaş Diyarbakır'ı başkent yaptı

192
Tatilciler İstanbul'a dönüyor

Tatilciler İstanbul'a dönüyor

72
HDP'liler Muharrem İnce'nin Sancaktepe mitinginde

HDP'liler Muharrem İnce'nin Sancaktepe mitinginde

303
Yavru köpeğin ölümüne neden olan kişi tutuklandı

Yavru köpeğin ölümüne neden olan kişi tutuklandı

213
ABD'li Washington Post'un Millet İttifakı mutluluğu

ABD'li Washington Post'un Millet İttifakı mutluluğu

218
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM