taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6293
EURO
3,9066
ALTIN
144,02
PETR
51,4300

ABD'de FETÖ okul açmak için evrakta sahtecilik yapmış

ABD'nin New Jersey eyaletinde yeni bir sözleşmeli (charter) okul açmak isteyen FETÖ'nün, evrakta sahtecilik yaptığı ortaya çıktı.

20.03.2017 - 05:45
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'de FETÖ okul açmak için evrakta sahtecilik yapmış

ABD'de FETÖ okul açmak için evrakta sahtecilik yapmış

"NorthJersey.com" haber sitesinde yer alan habere göre eyaletin Linden kentinde charter okulu açmak için başvuruda bulunan FETÖ üyeleri, evrakta sahtecilik yaptı.

SAHTE DİLEKÇE SUNDULAR

Linden kenti yetkilileri, New Jersey Eğitim Dairesine sunulan dilekçelerin sahte olduğunu bildirdi. FETÖ'nün eyaletin eğitim dairesine sunduğu iki dilekçede kent sınırları içinde bulunmayan sokak adreslerinin yer aldığını belirten yetkililer, dilekçelerden birinde bahsi geçen adresin boş bir arazi olduğunu, başka bir belgede ise söz konusu dilekçeyi daha önce hiç görmediğini söyleyen bir kadının adı ve imzasının yer aldığını ifade etti.

"Union Arts and Science Charter School"un açılmasını destekleyen çok sayıda dilekçedeki imzaların da sahte olduğu ortaya çıktı.

ABD'de FETÖ okul açmak için evrakta sahtecilik yapmış

DİLEKÇE İMZALAYAN YOK

Linden polis teşkilatında otuz yıl görev yapmış bölge yetkilisi John Horre, dilekçelerde yer alan adreslerde yaşayan kent sakinlerin kapılarını çalıp, dilekçeleri imzalayan kişilerin söz konusu adreslerde yaşayıp yaşamadığını sorduklarında, "Bu benim adresim, yıllardır burada yaşıyorum ve o isimde kimse burada yaşamıyor" cevabını aldıklarını söyledi.

Horre, ilk olarak ziyaret ettikleri 24 adresin 19'unda dilekçelerde adı geçen kişilerin yaşamadığını gördüklerini anlattı.

ÖLMÜŞ KADINA İMZA ATTIRMIŞLAR

FETÖ'nün okul açmak için 2015 yılının ekim ayında yaptığı başvuru dilekçesinde 2007 yılında ölmüş bir kadının imzası da bulundu.

"BU DOLANDIRICILIK"

Linden okulları müfettişi Danny Robertozzi ise bunun açıkça dolandırıcılık olduğunu, sahte belgelerle yapılan bir başvurunun iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'de FETÖ okul açmak için evrakta sahtecilik yapmış

Robertozzi, bu okulun açılması için yapılan başvuruda "karanlık işler" döndüğünü ve burada kanunsuzluk yapıldıysa FETÖ'nün diğer başvurularında da bu tür "şaibeili işler" çevirmiş olabileceğini söyledi.

ÜÇ ÇOCUĞUN YAŞADIĞI YERE OKUL YAPMA ÇABASI

Okul binasından bir sokak ötede yaşayan mahalle sakini tır şoförü John Surely ise AA muhabirine, "Bu bölgede bu okula ihtiyaç yok. Bu mahallede bu okula kayıt yaptırabilecek üç çocuk var sadece." dedi.

Üç sokak ötede FETÖ'nün açmak istediği okulun muadili olduğunu ve bütün ailelerin çocuklarını oraya gönderdiğini kaydeden Surely, okulun "bir ticaret müessesesi gibi göründüğünü" dile getirdi.

ABD'de FETÖ okul açmak için evrakta sahtecilik yapmış

Öte yandan, haberde FETÖ'nün sahte belgelerle yaptığı başvurunun New Jersey Eyaleti Charter Okulları Direktörü Harold Lee tarafından onaylandığı ve Lee'nin geçen temmuz ayında görevinden ayrıldığı, şimdi ise FETÖ'nün okul zinciri iLearn'de strateji şefi olarak çalıştığı belirtiliyor.

FETÖ'NÜN 7 OKULUNA 60 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Başvurusu daha önce onaylanan ve eylül ayında açılması beklenen Union charter okulu, FETÖ'nün "iLearn" zincirindeki beşinci okulu olacak. FETÖ'nün New Jersey'de yönettiği 7 okulun geçen yıl 60 milyon dolardan fazla finansal destek aldığı, bu eğitim kurumlarından bazılarının kurucularının ise yüz binlerce dolar siyasi bağışta bulunduğu ifade edilmişti.

ABD'de FETÖ okul açmak için evrakta sahtecilik yapmış

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

25
Barselona'da Katolon bağımsızlığına karşı yürüyüş

Barselona'da Katolon bağımsızlığına karşı yürüyüş

13
Kanada’da 4,2 milyar yıllık yer kabuğu bulundu

Kanada’da 4,2 milyar yıllık yer kabuğu bulundu

21
Bakan Soylu'dan Deniz Baykal'a cevap

Bakan Soylu'dan Deniz Baykal'a cevap

21
Merkel'den Trump'a gönderme: Serbest ticaretten yanayız

Merkel'den Trump'a gönderme: Serbest ticaretten yanayız

3
Kocaeli'nde otomobil TIR'ın altına girdi: 4 yaralı

Kocaeli'nde otomobil TIR'ın altına girdi: 4 yaralı

1
ABD'de FETÖ okul açmak için evrakta sahtecilik yapmış

ABD'de FETÖ okul açmak için evrakta sahtecilik yapmış

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM