New Jersey'de Filistin bayrağı göndere çekildi

ABD New Jersey'de North Bergen kenti belediye binasında "30 Mart Filistin Toprak Günü"nden bir gün sonra gerçekleştirilen törende ABD bayrağının yanında Filistin bayrağı göndere çekildi.

AMERİKAN VE FİLİSTİN MARŞLARI OKUNDU

North Bergen Belediye Başkanı Nicholas Sacco ile Filistin toplumu üyelerinin katıldığı törende Amerikan ve Filistin marşları okundu. Daha sonra bir grup öğrenci Filistin müziği eşliğinde dans gösterisi sundu.

Sacco, etkinlikte yaptığı konuşmada, törenin bu sene üst üste ikinci kez gerçekleştirildiğini belirterek, "North Bergen canlı ve hareketli bir şehre dönüştü. Bunda Arap topluluğunun önemli payı var." dedi.

BAYRAĞIMIZ BİZİM ÜLKEMİZDE DE YÜKSELECEK

Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar Topluluğu adlı grubun New Jersey Başkanı Sayel Kayed, North Bergen'de Filistin bayrağını göndere çekmenin onur verici olduğunu ifade etti. Kayed, "Bu bayrağı çekmek bizim için özgür ülkemizde de bir gün böyle bayrağımızın yükseleceği günlerin habercisi." diye konuştu. Törenden sonra Filistin toplumu üyeleri yan yana dalgalanan Amerikan ve Filistin bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.