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ABD'de First Lady Trump'ı giydirme tartışması

ABD'de Beyaz Saray'ın yeni First Lady'si olacak Melania Trump'ı kimin giydireceği tartışılıyor.

14.01.2017 - 00:52
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ABD'de First Lady Trump'ı giydirme tartışması

ABD'de First Lady Trump'ı giydirme tartışması

Ancak, aralarında First Lady Michelle Obama'yı da giydiren ünlü moda tasarımcıları Beyaz Saray’ın yeni First Lady'si Trump'ı giydirmeyi reddetti.

İLK OLARAK MİCHEAL OBAMA'NIN TASARIMCISI REDDETTİ

Michelle Obama için kıyafetler hazırlayan moda tasarımcısı Sophie Theallet'in ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın seçim kampanyasındaki ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanlığı söylemleri nedeniyle Melania Trump'ı giydirmeyi reddetmesinin ardından bazı modacı tasarımcıları da yeni First Lady'i giydirmek istemediğini açıkladı.

ABD'de First Lady Trump'ı giydirme tartışması

Theallet'ın Melania Trump'ı giydirmeyi reddetme çağrısına Tom Ford, Marc Jacobs, Derek Lam gibi moda tasarımcıları da katıldı.

Bazı modacılar ise "First Lady" sembolünün kişiden daha önemli olduğuna dikkati çekiyor.

ABD'de First Lady Trump'ı giydirme tartışması

TOMMY HİLFİGER TEPKİ GÖSTERDİ

Thom Browne, Melania Trump'ı giydirme konusunda vatanseverliğin bu görevi üstlenmeyi gerektireceğini belirtirken, Tommy Hilfiger bazı tasarımcıları siyasi olmakla eleştirdi ve Melania'nın çok güzel bir kadın olduğunu ve modacıların onu giydirmekten gurur duyması gerektiğini söyledi.

ABD'de First Lady Trump'ı giydirme tartışması

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