Ortalama 220 kilometre hıza çıkan kasırga, tehlike anlamında 5. kategoriye yaklaştı. Florence kasırgası pazartesi günü sabahı 2. seviyedeydi.

Florence kasırgasının ABD tarihinin en tehlikeli ve en büyük kasırgası olacağı düşünülüyor.

30 YIL SONRAKİ EN GÜÇLÜ KASIRGA OLABİLİR

Uzmanların tahminlerine göre Florence, 1989'da Kuzey Carolina'yı vuran Hugo Kasırgası'ndan beri bölgeden geçen en güçlü kasırga olacak. Hugo kasırgası arkasında 7 milyar dolarlık hasar bırakmış, 49 kişinin de ölümüne yol açmıştı.

Kasırganın Perşembe akşamı ABD sahiline ulaşması ve en az bir gün boyunca aynı bölgede kalması bekleniyor.

ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

1 MİLYON KİŞİ TAHLİYE EDİLİYOR

Kuzey ve Güney Carolina'da yaşayan 1 milyonu aşkın insan için tahliye kararı verildi.

Virginia Valisi Ralph Northam da Hampton Roads bölgesi için tahliye emri yayınladı. Bölgede dünyanın en büyük donanma üssü bulunuyor.

30 SAVAŞ GEMİSİ BÖLGEDEN ÇIKARILDI

Amerikan Donanması, 30 savaş gemisini bölgeden çıkartıyor.

ABD Başkanı Donald Trump “Kuzey, Güney Carolina ve bütün doğu kıyılarının inanılmaz vatandaşları, fırtına çok kötü görünüyor” dedi.

Trump, Florence’ın son yıllarda doğu kıyılarını vuran en kötü fırtınalardan biri olacağını kaydetti ve halka hazırlıklı ve güvende olma çağrısı yaptı.

ABD, Florence Kasırgası'nı bekliyor VİDEO



MARKET RAFLARINI BOŞALTTILAR

Güney Carolina'da halk kasırgaya hazırlanmak amacıyla market raflarını boşalttı. Kasırganın etkili olacağı sahil hattında yaşayan milyonlarca insan, çuvallara kum doldurarak ağırlık hazırlıyor. Cam ve kapılara ise tahtalar çivileniyor.

ABD'de Florence kasırgası alarmı VİDEO

