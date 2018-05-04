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ABD'de fotosentez yapan deniz salyangozu keşfedildi

'Elysia chlorotica' adı verilen kabuksuz deniz salyangozu, yosunlardan aldığı fotosentetik organellerle güneş ışınlarını karbonitrata dönüştürüyor.

AA | 04.05.2018 - 19:12..
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Bilim adamları, ilk kez bir hayvan türünün fotosentez yoluyla güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürebildiğini keşfetti.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesinden bilim adamları, Amerika kıtasının kuzeyinde Kanada'nın Nova Scotia bölgesi ile ABD'nin Massachusetts eyaleti arasındaki gelgit bölgesinde, güneyde ise Florida sahillerinde görülen "Elysia chlorotica" adlı kabuksuz deniz salyangozunun kahverengi yosun türlerinden aldığı krolofil içeren plastid hücre organelleriyle fotosentez yapabildiğini tespit etti.

ABD'de fotosentez yapan deniz salyangozu keşfedildi

HAYVAN HÜCRELERİYLE FOTOSENTEZ

Yaklaşık 5 santimetre büyüklüğe ulaşabilen yumuşakça, kahverengi yosundan aldığı milyonlarca plastid organeli mide bölgesine dizerek küçük güneş panelleri gibi kullanıyor. Organeller bağlı oldukları bitkiye ait hücre çekirdeğinden koparıldıkları halde hayvan hücreleriyle fotosentez işlevini sürdürebiliyor.

Araştırmaya önderlik eden Profesör Debashish Bhattacharya, bugüne kadar bitkiler gibi fotosentezle enerji üretebilen herhangi bir hayvan türüne rastlanmadığına dikkat çekti.

"BİYO-ENERJİ ÜRETEBİLİRİZ"

Bhattacharya, "Bu keşif yapay fotosentez meselesini gündeme getiriyor. Salyangozun bu çalıntı ve izole plastidleri bitki hücresinden ayrı olarak karbon üretmek için nasıl kullanabildiğini anlayabilirsek, biz de izole plastidleri kullanarak yeşil makinalar tasarlayabilir ve biyo-enerji üretebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bitkiler ve yosunlar, fotosentez sürecinde güneş ışınlarını karbonhidrat moleküllerinde sentezleyerek kimyasal enerjiye dönüştürüyor.

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