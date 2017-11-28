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ABD'de fuhuş çetesi liderine 472 yıl ceza

Rekor hapis cezası alan Brock Franklin, çocukları kaçırarak fuhuş yaptırıyordu.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 19:19..
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Çete lideri Brock Franklin’e verilen ceza, ABD tarihinde insan kaçakçılığı için verilen en büyük ceza olması bakımından önem taşıyor.

FUHUŞ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Kurbanlarını Facebook üzerinden bulan ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra onları otel odasına çağırarak uyuşturucu verip fuhuş için satan 7 kişilik çeteden 4’ünün tutuklu olduğu bildirildi.

ABD'de fuhuş çetesi liderine 472 yıl ceza

30 AYRI SUÇTAN CEZA ALDI

ABD’nin Colorado eyaletinde tutuklanan Franklin, çocuk kaçırmadan insan ticaretine 30 ayrı suçtan 472 yıl hapis cezası aldı.

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