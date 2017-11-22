ABD'de Game of Thrones davası

New York Güney Mahkemesi Savcılık Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Mesri'nin hâlen İran'da olduğunu tahmin ettiklerini belirterek HBO'nun sistemine korsan saldırı düzenleyerek içlerinde Game of Thrones dizisinin de bulunduğu bazı yapımların henüz yayınlanmamış bölümlerini ve senaryolarını çalmakla suçlandığı söyledi.

SAVCI: KIŞ GELİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'de (ABD) açılan davanın savcısı Joon Kim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bilgisayar korsanları klavyenin arkasında yüzlerinin gizlendiğini düşünüyorlar ancak en sonunda kış gelecektir."ifadelerini kullanarak Game of Thrones dizisinin "Kış geliyor" sloganına da atıfta bulundu.

FİDYE OLARAK BİTCOİN İSTEDİ

Açıklamada, "Skote Vahshat" kod adını kullanarak korsan saldırı yaptığı iddia edilen Mesri'nin, HBO'un "Ballers", "Curb Your Enthusiasm" ve "The Deuce" adlı yapımlarının da materyallerini çaldığı, bunun karşılığında HBO'dan fidye olarak 6 milyon dolar değerinde Bitcoin talep ettiği iddialarına yer verildi.