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ABD'de gaziler evinde rehine krizi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan gaziler evine giren silahlı bir kişi, içerideki sivilleri rehin aldı.

İHA | 09.03.2018 - 23:56..
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ABD'de gaziler evinde rehine krizi

Kaliforniya'nın Yountville kentindeki (Yountville Veterans Home) gaziler evinde rehine krizi yaşanıyor. Ev giren silahlı bir kişi insanları rehin aldı.

ABD'de gaziler evinde rehine krizi

SWAT OLAY YERİNE GELDİ

Napa County İtfaiye merkezi, Yountville kentindeki, bir gaziler evinde silahlı bir kişinin içerideki kişileri rehin aldığını duyurdu. Olay yerinde Özel Kurtarma Timi’nin (SWAT) silahlı kişiyi ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

ABD'de gaziler evinde rehine krizi

ABD'NİN EN BÜYÜK GAZİLER EVİ

Kaliforniya eyaletinin Yountville kentinde 1884 yılında kurulan Amerika’nın en büyük Gaziler Evi olan (Yountville Veterans Home) II. Dünya Savaşı’ndan yaklaşık bin 100 gazi, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Çöl Fırtınası ve Sürdürülebilir Özgürlük, Irak Savaşı ve en son da Afganistan gazilerinin evde yaşadığı açıklandı.

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