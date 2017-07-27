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ABD'de genç annenin unuttuğu bebeği hayatını kaybetti

Michigan ayeletinde yaşayan genç anne, aç susuz kalan bebeğinin ölümünden yargılanıyor.

27.07.2017 - 15:42
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  2. Dünya

Geçtiğimiz gün, ABD'nin Michigan eyaletinde yaşanan olayda Lovily Johnson isimli kadın, bebeğiyle birlikte alışverişe gitti.

BEBEĞİNİ UNUTTU

Alışveriş sonrası eve dönen Johnson,  otomobilin içinde oturtuğu koltukla birlikte bebeğini bir odaya bıraktı ve sonra da unuttu.

ABD'de genç annenin unuttuğu bebeği hayatını kaybetti

BEBEK AÇLIKTAN VE SUSUZLUKTAN ÖLDÜ

Uyuşturucu otun etkisi altında olduğu belirlenen genç annenin aç ve susuz bir şekilde 32 derece sıcaklıkta bir koltukta unuttuğu Noah isimli erkek bebek yavaş yavaş can çekişerek öldü. Polislere verdiği ifadede Lovily Johnson, bebeğini 2 gün sonra kontrole gittiğini ancak onu bilinçsiz bir halde bulduğunu, hemen çocuk hastanesine götürdüğünü söyledi.

ABD'de genç annenin unuttuğu bebeği hayatını kaybetti

ÇOCUK SUİSTİMALİ VE CİNAYET SUÇUNDAN YARGILANACAK

Tüm bunlar olduğu sırada uyuştuucunın etkisi altında olan anne birinci dereceden çocuk suistimali ve cinayet suçundan yargılanacak. Yetkililer Johnson'ın 2 yaşındaki bir kızı olduğunu ancak onun da devlete bağlı sağlık ve İnsna Kaynakları Servisi tarafından koruma altına alındığını açıkladı.

ABD'de genç annenin unuttuğu bebeği hayatını kaybetti

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