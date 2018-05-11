ABD'de genç bir kadın tartıştığı adama twerk yaptı

Genç bir kadın sürücü, ABD'nin Massachusetts eyaletinde trafikte erkek bir sürücü ile tartıştı. Tartışmanın ardından kadın sürücünün hareketleri sosyal medyanın gündemi oldu.

Trafikte tartıştığı adama twerk yaparak cevap veren kadın VİDEO



GÖRÜNTÜYÜ KAYDEDENLER KENDİLERİNİ TUTAMADI

Kadın sürücü aracından inip diğer araç sürücüsüyle tartışmaya girişti. Daha sonrasında ise aracına dönerken yaptığı twerk sosyal medyada günün konusu oldu.

Görüntüyü kaydeden araçtaki kişiler, komik anların yaşandığı sırada kahkahaya boğuldu. Görüntüyü kayıt altına alıp aynı zamanda komik anı izlerken adeta eğlendiler.

Kaydedilen görüntülerin sosyal medyaya yüklenesi ise ABD'de gençlerin gündemine oturdu.