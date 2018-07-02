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ABD'de göçmen çocuklarına bıçaklı saldırı

ABD'de gittikçe artan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Idaho'da 30 yaşındaki bir genç, göçmen ailelere saldırarak 9 kişiyi yaraladı.

DHA | 02.07.2018 - 03:41..
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ABD'de göçmen çocuklarına bıçaklı saldırı

Idaho eyaletinin başkenti Boise'de meydana gelen ırkçı saldırıda çocuklar hedef alındı. Bıçaklı saldırganın yaraladığı 9 kişiden 4'ünün durumu ağır.

ABD'de göçmen çocuklarına bıçaklı saldırı

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA IRKÇI SALDIRI

30 yaşındaki Timmy Kimer adlı saldırgan, ABD'ye sığınma talebinde bulunan ve geçici olarak bir apartman kompleksine yerleştirilen Suriye, Irak ve Etiyopyalı mültecilere bıçakla saldırdı.

Apartman kompleksinde mülteci ailelerin 3 yaşındaki bir kızın doğum gününü kutladıkları sırada olayı gerçekleştiren saldırgan, öncelikle çocukları hedef aldı.

ABD'de göçmen çocuklarına bıçaklı saldırı

YARALILARIN 6'SI ÇOCUK

Kimer, kendisine engel olmaya çalışan 3 yetişkini de bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Boise polisi, bıçaklı saldırganın da bir süre aynı apartman kompleksinde kaldığını ve uygunsuz davranışları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edildiğini söyleyerek intikam almak için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD'de göçmen çocuklarına bıçaklı saldırı

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