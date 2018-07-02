Ülkenin bir çok noktasında gösterilere neden olan göçmen çocuklarının ailelerinden ayrılma politikası halk tarafından da ırkçı bulunduğu için protesto ediliyor.

YÜZLERCE GÖSTERİ

Ülke genelinde ABD Başkanı Donald Trump’ın çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikasına karşı 600’ün üzerinde gösteri düzenlendi. Gösterilerin hemen hemen tamaına yakını olaysız bir şekilde geçerken, Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde karşıt görüşlü gruplar arasında çatışma çıktı.

ABD'de göçmen protestosu kavgaya dönüştü VİDEO

PORTLAN'DA KAVGA

“Antifa” adlı faşizm ve ırkçılık karşıtı oluşumun üyelerinin önüne radikal sağcı “Patriot Prayer” üyeleri çıktı. Bir anda iki grup üyeleri birbirine girdi. Gruplar karşılıklı olarak maytap, fişekler ve şişeler attı. İki grup arasında çıkan çatışmalar meydan savaşına döndü.

Radikal sağcı grubun yürüyüş izni kavga çıkması üzerine iptal edildi. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis kavgayı durdurmak üzere biber gazıyla müdahale etti. Polis aynı zamanda bazı gösterilerde bulduğu maket bıçakları ve sopalara el koydu.

DEV TEPKİ

Eyaletteki göstericiler, “Aileleri ayırmayın”, “ Donald Trump gitmeli”, “Sayın Başkan, Meksika yemeğini severken neden Meksikalıları sevmiyorsunuz?”, “Nefrete ve korkuya yer yok, mülteciler hoş geldiniz” yazılı dövizler taşıdı. Trump karşıtı sloganlar atan göstericilere sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Washington’da da protestocular, Trump Otel’in önünden yürüyerek, “Utan”, “Benim başkanım değil” sloganları attı. Ailelerin gösterilere küçük çocuklarıyla katılması dikkat çekti.

Broadway’de kapalı gişe oynayan müzikal tiyatro oyunu Hamilton’ın küratörü Lin Manuel Miranda, katıldığı gösteride ninni söyledi, ABD’li ünlü şarkıcı Alicia Keys de 7 yaşındaki kızıyla geldiği gösteride çocuğu kendisinden alınan annenin yazdığı mektubu okudu. Küçük çocuklar da, “Çocuklar kafese konulmamalı” yazılı dövizler taşıdı.