taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.895
USD
3,8668
EURO
4,4886
ALTIN
159,24
PETR
63,4700

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

Sigortası ve yeterli parası olmayan binlerce hasta, farklı kentlerde kurulan ücretsiz mobil sağlık kliniklerinde tedavi oluyor.

09.11.2017 - 01:45
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de en az 28 milyon kişinin herhangi bir sağlık sigortası bulunmuyor. RAM adı verilen mobil klinikler eski televizyoncu Stan Brock tarafından kuruldu.

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de güvencesiz hastalar saatlerce sıra bekliyor

"TEDAVİ OLMAK İÇİN GÜNLERCE BEKLİYORLAR"

Stan Brock, söz konusu organizasyonlar hakkında bilgi verirken, Başkan Trump ve hükümetinden bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu:

"Bizim geniş katılımlı organizasyonumuz, geçen hafta Baltimore'da yapıldı.100 kadar dişçi koltuğumuz vardı, buradakinin 3 kat fazlasıydı.

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

Başkan Trump, böyle bir kliniğe gelerek neler olduğunu görmeli. Burada toplanan  binlerce kişiyi görüp onlarla konuşmalı. Sabah 6'da açtığımız klinikte muayene olmayı garantilemek için insanlar, burada bazen 2-3 gün bekliyor. Hükümet yetkililerinin buraları ziyaret etmesi gerekir.

Dünyanın en zengin ülkesinde değil de Sahraaltı Afrikası, Yemen ve Güney Sudan gibi bölgelerdeki çalışmalarımıza odaklanacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum."

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

"BU PROGRAM HAYATIMI KURTARDI"

Amerikalı bir hastanın açıklamaları ise şöyle:

"Sağlık sigortasına mali gücüm yetmiyor. Yeterli gelirimiz yok. Oğlum asgari ücretle çalışıyor. Kocam engelli, ben engelliyim. Ciddi bir kalp krizi geçirdim. Hafızam yerinde değil, beynimde kan pıhtısı var. Bu yüzden çalışamıyorum, araba süremiyorum. Göremiyorum, görüşüm kusurlu. Bu program hayatımı kurtardı, çünkü bu tedavileri sigortasız olarak karşılamam mümkün değildi. Ve bugün öğrendik ki, oğlumda da yüksek tansiyon varmış, bunu bilmiyorduk. Tıbbi yardıma ihtiyacımzı varmış. Şimdi bir doktor bulup her ay alması gereken ilaçları yazdırmamız gerekiyor."

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

DOLARLAR GEREKSİZ YERLERE HARCANIYOR

Bir sağlık çalışanı da konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ne yazık ki sağlık harcamaları doğru şekilde yönlendirilmiyor. Önleyici hizmetlere, kitlesel aşılama gibi şeylere yeterli kaynak ayrılmıyor. Dolarlar gereksiz yerlere harcanıyor."

İlginizi Çekebilir
İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti
İsrail'in kendisine nüfuz sağlaması için gizli temaslar kuran İngiliz Bakan Priti Patel, detayların oraya çıkması sonucu istifa etti.
Pakistan'da 80 kişiyi taşıyan otobüs devrildi
Pakistan'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in tutukladığı Filistinli Nahle açlık grevinde
Açıkça bir suç yöneltmeksizin İsrail tarafından tutuklanan Filistinli Bacis Nahle'nin açlık grevine başladı.
Kolombiya'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'nın Corinto şehrinde bastıran sağanak yağışta nehrin taşması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

59
İsrail'in tutukladığı Filistinli Nahle açlık grevinde

İsrail'in tutukladığı Filistinli Nahle açlık grevinde

6
ABD'de vergi reformu ile kamu borcu daha da artacak

ABD'de vergi reformu ile kamu borcu daha da artacak

1
Pakistan'da 80 kişiyi taşıyan otobüs devrildi

Pakistan'da 80 kişiyi taşıyan otobüs devrildi

1
İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

0
İspanyol bakan: Bağımsızlık referandumu olabilir

İspanyol bakan: Bağımsızlık referandumu olabilir

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM