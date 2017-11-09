ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de en az 28 milyon kişinin herhangi bir sağlık sigortası bulunmuyor. RAM adı verilen mobil klinikler eski televizyoncu Stan Brock tarafından kuruldu.

ABD'de güvencesiz hastalar saatlerce sıra bekliyor

"TEDAVİ OLMAK İÇİN GÜNLERCE BEKLİYORLAR"

Stan Brock, söz konusu organizasyonlar hakkında bilgi verirken, Başkan Trump ve hükümetinden bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu:

"Bizim geniş katılımlı organizasyonumuz, geçen hafta Baltimore'da yapıldı.100 kadar dişçi koltuğumuz vardı, buradakinin 3 kat fazlasıydı.





Başkan Trump, böyle bir kliniğe gelerek neler olduğunu görmeli. Burada toplanan binlerce kişiyi görüp onlarla konuşmalı. Sabah 6'da açtığımız klinikte muayene olmayı garantilemek için insanlar, burada bazen 2-3 gün bekliyor. Hükümet yetkililerinin buraları ziyaret etmesi gerekir.



Dünyanın en zengin ülkesinde değil de Sahraaltı Afrikası, Yemen ve Güney Sudan gibi bölgelerdeki çalışmalarımıza odaklanacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum."





"BU PROGRAM HAYATIMI KURTARDI"

Amerikalı bir hastanın açıklamaları ise şöyle:



"Sağlık sigortasına mali gücüm yetmiyor. Yeterli gelirimiz yok. Oğlum asgari ücretle çalışıyor. Kocam engelli, ben engelliyim. Ciddi bir kalp krizi geçirdim. Hafızam yerinde değil, beynimde kan pıhtısı var. Bu yüzden çalışamıyorum, araba süremiyorum. Göremiyorum, görüşüm kusurlu. Bu program hayatımı kurtardı, çünkü bu tedavileri sigortasız olarak karşılamam mümkün değildi. Ve bugün öğrendik ki, oğlumda da yüksek tansiyon varmış, bunu bilmiyorduk. Tıbbi yardıma ihtiyacımzı varmış. Şimdi bir doktor bulup her ay alması gereken ilaçları yazdırmamız gerekiyor."





DOLARLAR GEREKSİZ YERLERE HARCANIYOR

Bir sağlık çalışanı da konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ne yazık ki sağlık harcamaları doğru şekilde yönlendirilmiyor. Önleyici hizmetlere, kitlesel aşılama gibi şeylere yeterli kaynak ayrılmıyor. Dolarlar gereksiz yerlere harcanıyor."