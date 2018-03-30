ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor

ABD'de son olarak Under Armour'un verileri sızdırıldı. Şirketin gıda ve beslenme için kullanıcılarına sunduğu "MyFitnessPal" adlı uygulama ve internet sitesi siber saldırıya uğradı.

AMERİKA'DA HALK ENDİŞELİ

Söz konusu siber saldırının ülke nüfusunun yaklaşık yarısını etkilediği ABD'de, veri sızıntılarının son zamanlarda giderek arttığı ve kullanıcıların olumsuz etkilediği görüldü.

ABD'nin 3 büyük kredi raporlama şirketinden biri olan Equifax, geçen yıl eylül ayında yaptığı açıklamada, mayıs-temmuz döneminde yaklaşık 148 milyon kullanıcısının verilerinin dışarı sızdığını duyurmuştu.

SALDIRILARI SİYASİ AÇIKLAMASI VATANDAŞLARA YETMEDİ

Yaklaşık iki hafta önce, Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarını izinsiz topladığı ve bunları ABD ile İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için kullandığı açıklanmıştı.

2000'li yıllarda internet devi olan Yahoo ise geçen sene ekim ayındaki duyurusunda, 2013'teki veri sızıntısından etkilenen kullanıcı sayısında revizeye giderek bunun 3 milyar kişiyi etkilediğini bildirmişti.