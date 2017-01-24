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ABD'de hava şartları nedeniyle ölenlerin sayısı arttı

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 20'ye yükseldi.

24.01.2017 - 09:10
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abd

Mississippi Acil Durum Yönetim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, hortum sadece Forrest County'de 411 evin tamamen yıkılmasına ya da büyük zarar oluşmasına yol açtı.

Aynı bölgede 588 evde küçük çaplı hasar meydana geldi. Eyaletin diğer yönetim birimlerinde de evlerde büyük zarara yol açan hortum, toplamda bin 100'den fazla evin yıkılmasına neden oldu.

ÖLENLERİN SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Hortum yüzünden Georgia, Florida ve Mississippi eyaletlerinde yaşamını yitiren kişi sayısı 20'ye çıktı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, Pensilvanya'nın kuzeyi ve New England bölgesinde zeminde yağış miktarının 15 santimetreye ulaşacağının tahmin edilmesi üzerine sürücülerin sele ve kaygan yollara dikkat etmeleri uyarısında bulundu. Yetkililer ayrıca Delaware'den Maine'e kadar olan bölgede rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye kadar çıkacağını kaydetti.

Aynı bölgede yer alan New York'taki Acil Yardım Yönetimi yetkilileri ise eyalette rüzgarın saatteki hızının 97 kilometreye çıkabileceği ve etkili olması beklenen şiddetli yağışın su baskınlarına yol açabileceği yönünde uyarılar yaptı. ABD'nin güneydoğusunda etkili olan fırtına, şiddetli yağış ve hortum nedeniyle geçen hafta sonu 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.ABD'de hava şartları nedeniyle ölenlerin sayısı arttı

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