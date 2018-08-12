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ABD’de havada arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde arızalanan bir uçak otoyola iniş yapmak zorunda kaldı. Ölen ya da yaralanan olmazken, eyaletler arası otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 11:18..
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde havada arızalanan küçük bir uçak, eyaletler arası otoyola acil iniş yaptı.

OTOYOLA ACİL İNİŞ

Kaliforniya eyaletinin Alameda İtfaiye Müdürlüğü yaptığı açıklamada, küçük bir uçağın havada yaşanan bir arıza nedeniyle San Leandro kentinde bir otoyola acil iniş yaptığını ve uçağın pilot ile iki yolcusunun yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

Havada arızalanan uçak otoyola iniş yaptı - VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otoyola iniş yapan uçağın kaldırması esnasında I-580 numaralı eyaletler arası otoyolun saatlerce kapalı kaldığı ve uçağın gece geç saatlerde yoldan kaldırıldığı belirtildi. Yetkililer yaptığı açıklamada, acil iniş sırasında hiçbir yaralanma yaşanmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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