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ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

Lewis Hine'ın arşivindeki 24 fotoğraf New York'ta açık artırmayla satılıyor. Fotoğraflar, New Yorklu fotoğrafçı Isador Sy Seidman'ın koleksiyonunun parçasıydı.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 11:45..
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ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

ABD'li sosyolog Hine, 20. yüzyılın en önemli belgesel fotoğrafçılarından biri. Zira o dönem, fotomuhabirlik ve belgesel kavramları henüz görsel iletişime lugatına girmemişti. Hine, inandığı sosyal hak mücadeleleri için bir araya getirdiği kelimeler ve fotoğraf karelerinden oluşan projelerine 'foto hikâyeler' diyordu.

İŞÇİ KESİMİNE ODAKLANAN FOTOĞRAFLAR

Hine'ın kariyeri boyunca çektiği fotoğraflar Kuzey-Güney Caroline, New York ve Pittsburgh'da yoksul, çalışan işçi kesime odaklanııyor. Hine projelerine yıllarını adadı. Fotoğraflarında, itibar, şefkat ve merhameti konu edindi. 1904 yılında Ellis Adası'na varan göçmenleri çekmeye başladı.

Amacı, New Yorkluların genellikle korktukları bu yeni genel ailelerin de 'insan olduğunu' göstermekti.

Hine, fotoğrafını çekmek istediği ailelerden izin aldıktan sonra flaşını patlatıyor ve bu kareleri kaydediyordu.

HAYATIN İÇİNDEN KARALER

Hine, sosyal yardımlaşma dernekleri, yayınevleri ve kurumlar tarafından görevlendiriliyordu. En çok bilinen projeleri arasında Empire State Binası'nın inşasında çalışan işçileri çektiği fotoğrafların olduğu proje yer alıyor.

Hine, 1908'de Ulusal Çocuk İşçiliği Komitesi'nin fotoğrafçısı olduğunda fabrikalarda, değirmenlerde ve atölyelerde çalışan çocukları çekti. Bu kareler daha sonra çocuk istismarını karşı mücadele kanıt olarak kullanıldı.

Fabrikalarında, değirmenlerde çocukları çalıştıran işverenlerin tepkisini çekince, güvenlik endişesiyle işe farklı kılıkta gitmeye başladı. Birçok defa çalışmalarından dolayı tehdit aldı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre ABD'de dünyayı değiştiren fotoğrafların hikâyeleri...

Fotoğrafları sayesinde ABD'de çocuk işçiliği yasalarında düzenlemeye gidildi. Fotoğrafları, 20. yüzyılda işçilerin çalışma şartlarını ve göçmenlerin durumunu anlatan belgelesele dönüştürüldü.

ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

1921'de elektrik santralındaki buhar pombasında çalışan bir teknisyen. Fotoğraf yaklaşık 80 bin dolara satıldı.

ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

New York'un Doğu Yakası'nda sıcak bir gün, 1908.

ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

Valiz odasında bir İtalyan aile, Ellis Adası, 1905.

ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

Valiz odasında bir İtalyan aile, Ellis Adası, 1905.

ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

New York'un Doğu Yakası'nda öğle vakti, New York, 1912.

ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

Ellis Adası'nda Slav bir göçmen, 1907.

ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

Empire State Binası'nda çalışan bir işçi, 1930-31.

ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

Carolina'da pamuk fabrikasında çalışan bir çocuk işçi, 1908.

ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

Yapak çiçekler, New York, 1912.

ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

Pensilvanya'da kömür kırma işçisi, 1912.

Ergül Tosun

[email protected]

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