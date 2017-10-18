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ABD'de Hepatit A salgınından ölenlerin sayısı arttı

Kaliforniya'da çıkan orman yangınından dolayı salgınlaşan Hepatit A'dan ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

18.10.2017 - 22:39
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Kaliforniya Valisi Jerry Brown'un acil durum ilanından bir hafta sonra Hepatit A salgınında 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

ABD'de Hepatit A salgınından ölenlerin sayısı arttı

4 EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

BBC'nin haberine göre; Eyalette geçen kasım ayından bu yana çoğu evsiz 500'den fazla kişiye Hepatit A virüsünün bulaştığı ifade ediliyor.

Brown, hafta sonu Hepatit A salgınını önlemek amacıyla Kaliforniya eyaletinde Los Angeles, San Diego ve Santa Cruz'da acil durum ilan etmişti.

ABD'de Hepatit A salgınından ölenlerin sayısı arttı

ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKANMA KARARI

San Diego'da geçen ay Hepatit A ile mücadele kapsamında evsizlerin kaldığı sokaklar başta olmak üzere kentte bazı bölgelerin düzenli olarak çamaşır suyuyla yıkanması kararı alınmıştı.

Kentte ayrıca bu amaçla 19 bin kişinin aşılandığı açıklanmıştı.

ABD'de Hepatit A salgınından ölenlerin sayısı arttı

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