ABD'de hırsızlık yapan kadının ayağı kırıldı

ABD'nin Washington eyaletinde bir evin önüne bırakılan 3 kutu, arabalı hırsızların dikkatini çekti.

HIRSIZ KUTULARI ACELEYLE ÇALMAK İSTEDİ

Arabadan hemen inen kadın hırsız, kutuları almak için acele etti. Aceleyle aldığı kutuları kimse görmeden kayıplara karışmak isteyen kadın, talihsiz bir an yaşadı.

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AYAĞI KIRILDI

Hırsız kadın, kutuları alıp kaçarken çimenlerde ayağı kaydı ve yere düştü. O şiddetle de ayağı kırıldı. Suç ortağı arabadan inerek kadının yardımına koştu. Kadın hastaneye götürüldü ve kırığının ciddi olduğu belirtildi.