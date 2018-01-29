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ABD'de hırsızlık yapan kadının ayağı kırıldı

ABD'de arabadan inen kadın, bir evin önünde bulunan 3 kutuyu alıp götürmek isterken yere düştü. Aceleyle hareket eden kadının ayağı kırıldı.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 13:30..
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ABD'nin Washington eyaletinde bir evin önüne bırakılan 3 kutu, arabalı hırsızların dikkatini çekti.

ABD'de hırsızlık yapan kadının ayağı kırıldı

HIRSIZ KUTULARI ACELEYLE ÇALMAK İSTEDİ

Arabadan hemen inen kadın hırsız,  kutuları almak için acele etti. Aceleyle aldığı kutuları kimse görmeden kayıplara karışmak isteyen kadın, talihsiz bir an yaşadı.

ABD'de hırsızlık yapan kadının ayağı kırıldı İZLE

ABD'de hırsızlık yapan kadının ayağı kırıldı

AYAĞI KIRILDI

Hırsız kadın, kutuları alıp kaçarken çimenlerde ayağı kaydı ve yere düştü. O şiddetle de ayağı kırıldı. Suç ortağı arabadan inerek kadının yardımına koştu. Kadın hastaneye götürüldü ve kırığının ciddi olduğu belirtildi.

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