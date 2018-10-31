ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

Harvard Üniversitesi'nden İngiliz tarihçi Prof. Neil Ferguson'un The Sunday Times gazetesinde yayınlanan bir makalesinde, bir sonraki başkanlık seçimlerinin ABD'de toplumu ikiye bölebileceği ve iç savaşa yol açabileceği belirtildi.

1861-1865 Amerikan İç Savaşı temsili (Kuzeyli-Güneyli asker)

İÇ ÇELİŞKİLER DERİNLEŞTİ, KÜLTÜREL ÇATIŞMA ŞİDDETLENDİ

ABD'de son zamanlarda iç çelişkilerin derinleştiği ve ‘kültürel çatışma'nın şiddetlendiği yorumunu yapan Ferguson, Barak Obama ve Hilary Clinton gibi önde gelen Amerikan Başkanı muhaliflerine bombalı paket gönderilmesi olaylarını da, ABD iç savaşıyla ilgili ‘yeni kehanetlere' zemin hazırladığı nitelemesi yaptı.

Foreign Policy'nin ABD'de iç savaş anketi haritası

"ENDİŞELENMEK İÇİN YETERİ KADAR SEBEP VAR"

Teksas Üniversitesi'nden akademisyen Emily Whalen de, Task&Purpose sitesi için yazdığı makalede, ABD'de bir iç savaş riski olduğu analizini yapıyor. Whalen yaptığı analizi, Lübnan'daki iç savaşı öngören gazeteci Jonathan Randal'ın metodolojisine dayandırıyor. ABD ile Lübnan arasında önemli farklılıklar olduğunu belirten akademisyen, aynı zamanda endişelenmek için yeteri kadar benzerlikler ve sepeblerin de varolduğu sonucuna varıyor.

"ABD, KARİKATÜR BİR HÜKÜMETLE YÖNETİLİYOR"

Whalen, ABD Başkanı'nın ‘kaba' biri olduğunu, ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden büyük ve güvenilmez müttefikleri olduğunu ve aslında etkisiz ‘karikatür bir hükümet'le yönetildiğini belirtiyor. Akademisyene göre, Amerikan Cumhuriyetçi Parti, iç savaş öncesi Lübnanlı muhafazakar güçleri, Demokratlar ise dağınık ve örgütsüz Lübnanlı ilerici partileri hatırlatıyor.

Lübnan iç savaşından bir kare.

New York Times ve Washington Post'la çalışan ABD'li gazeteci Jonathan Randal, bir yıl öncesinden, 1974'te Lübnan iç savaşını öngörmüştü. Randal, iç siyasal çatışma ve iç savaş tehdidiyle ilgili mevcut durumun değerlendirilmesini sağlayan bir tür ‘dedektör' geliştirmişti.