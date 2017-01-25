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ABD'de ikinci el konut fiyatları geriledi

ABD'de ikinci el konut fiyatları, aralık ayında yüzde 2,8 düşüşle 5 milyon 490 bine geriledi.

25.01.2017 - 09:15
  1. Haberler
  2. Emlak

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National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ABD'de ikinci el konut satışları aralık ayında önceki aya oranla yüzde 2,8 düşüşle 5 milyon 490 bine geriledi.

İKİNCİ EL KONUT FİYATLARI GERİLEDİ

Piyasaların beklentisi ise ikinci el konut satışlarının yüzde 1,1 gerileyerek 5 milyon 520 bine inmesi yönündeydi. Öte yandan, kasım ayına ait ikinci el konut satışları önceki aya göre yüzde 3,3 artışla 5 milyon 650 bine revize edildi.

Başekonomist Lawrence Yun, 2016'da konut piyasasının iyi bir yıl geçirdiğinin altını çizerek, "Ancak, konut kredisi (mortgage) oranlarının ve konut fiyatlarının yüksek olması aralık ayında satışları olumsuz etkiledi." yorumunda bulundu.

YILLIK BAZDA YÜKSELDİ

Raporda ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatlarının aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 yükselerek, 232 bin 200 dolara çıktığı belirtildi. ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 58'nci aya taşımış oldu.

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