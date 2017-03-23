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ABD'de ikinci el konut satışı geriledi

ABD'de konut satışları yüzde 3,7 azalışla 5 milyon 480 bine geriledi.

23.03.2017 - 09:03
  1. Haberler
  2. Emlak

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ABD’de ikinci el konut satışları şubatta yüzde 3,7 azalarak 10 yılın en yüksek seviyesinden geriledi. National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları Şubat'ta önceki aya kıyasla yüzde 3,7 azalışla 5 milyon 480 bine geriledi.

10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞMIŞTI

Veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 2,5 düşüş yönündeydi. Öte yandan, ocak ayına ait ikinci el konut satışları, revize edilmeyerek 5 milyon 690 binde sabit bırakıldı. Satışlar, yılın ilk ayında yüzde 3,3 artışla 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

NAR'ın raporunda görüşlerine yer verilen Başekonomisti Lawrence Yun, konut piyasasının arz eksikliği ve yükselen maliyetlerden olumsuz etkilendiğini belirterek, "Emlakçılar geçen seneye göre daha fazla alıcı olduğunu bildiriyor ancak en uygun fiyat aralığındaki düşük arz, fiyatları yukarı itmeye ve potansiyel alıcıların bütçelerini zorlamaya devam ediyor." yorumunda bulundu.

YÜKSELİŞİNİ 60'INCI AYA TAŞIMIŞ OLDU

Raporda ayrıca, medyan ikinci el konut fiyatlarının ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 yükselerek, 228 bin 400 dolara çıktığı belirtildi. Son bir yılın en güçlü artışını kaydeden ikinci el konut fiyatları, yükselişini 60'ıncı aya taşımış oldu.

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