ABD'de ikinci el konut satışları değişmedi

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları ağustosta bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 5 milyon 340 bin oldu. Son beş ayın dördünde gerileyen satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 360 bin düzeyindeydi.

YÜZDE 4,6'LIK ARTIŞ

NAR’ın raporunda, ayrıca, medyan ikinci el konut fiyatlarının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 264 bin 800 dolara çıktığı kaydedildi.

DENGELEME SÜRECİ BAŞLADI

Analistler, ABD konut sektörüne ilişkin verilerin son dönemde karışık sinyaller vermesini, sektörün sıkılaşan iş gücü piyasasıyla artan gelirler ve yükselen mortgage faizleri nedeniyle dengelenme sürecinden geçtiği şeklinde değerlendiriyor.