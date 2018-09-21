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ABD'de ikinci el konut satışları değişmedi

ABD’de ikinci el konut satışları, ağustosta 5 milyon 340 binle önceki ayda gerçekleşen satışların seviyesini korudu.

AA | 21.09.2018 - 13:59..
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National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları ağustosta bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 5 milyon 340 bin oldu. Son beş ayın dördünde gerileyen satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 360 bin düzeyindeydi.

ABD'de ikinci el konut satışları değişmedi

YÜZDE 4,6'LIK ARTIŞ

NAR’ın raporunda, ayrıca, medyan ikinci el konut fiyatlarının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 264 bin 800 dolara çıktığı kaydedildi.

ABD'de ikinci el konut satışları değişmedi

DENGELEME SÜRECİ BAŞLADI

Analistler, ABD konut sektörüne ilişkin verilerin son dönemde karışık sinyaller vermesini, sektörün sıkılaşan iş gücü piyasasıyla artan gelirler ve yükselen mortgage faizleri nedeniyle dengelenme sürecinden geçtiği şeklinde değerlendiriyor.

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